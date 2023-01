Idoso morre atropelado por carreta e bicicleta desaparece

Idoso caído no chão ainda com a bicicleta. PM informou que a bike foi "extraviada por populares"

Por OLHO DE BOTO

Um ciclista foi atropelado por uma carreta à serviço da Amcel e morreu momentos depois de dar entrada no Hospital de Emergência de Santana, cidade a 17 km de Macapá, nesta segunda-feira (23). De acordo com relatório da Polícia Militar, a bicicleta da vítima desapareceu do local após o socorro médico.

Segundo informações repassadas pelo 14º Batalhão da Polícia Militar ao Ciodes, o atropelamento ocorreu por volta das 10h. Osmarino Dias Pantoja, de 68 anos, trafegava pelo Bairro Central de Santana quando foi atingido pela carreta.

O motorista do caminhão, de 37 anos, parou alguns metros adiante, chamou a polícia e permaneceu no local.

O idoso foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros com graves ferimentos nas pernas. Ele perdeu muito sangue, e acabou não resistindo ao chegar no hospital.

O relatório informou ainda que a bicicleta dele foi “extraviada por populares”.

O exame de bafômetro no motorista da carreta deu negativo, e ele foi apresentado por policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) na delegacia de polícia para prestar depoimento, e foi autuado por homicídio culposo.