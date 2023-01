Incêndio destrói mercantil e consome agência bancária em Porto Grande

Chamas começaram na parte de trás de um estabelecimento comercial e atingiu agência bancária que fica ao lado comércio, a 100 km de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Um incêndio consumiu um estabelecimento comercial e alcançou uma agência bancária na tarde de domingo (29), no município de Porto Grande, a 115 quilômetros de Macapá.

As chamas começaram na parte de trás do ponto comercial e se espalharam, chegando à agência do Bradesco que fica colada com o comércio.

Enquanto estava filmando, um morador relatou que a água da viatura de combate a incêndio, a única usada na ocorrência, havia acabado. As cenas correram as redes sociais.

A corporação ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Contudo, o Portal SeleNafes.com apurou junto a fontes do CBM que 3 caminhões pipas, dois da empresa AMCEL e um da prefeitura, deram apoio.

A ação dos bombeiros impediu que o depósito onde ficam as mercadorias da loja fosse consumido pelo fogo. Ninguém ficou ferido.