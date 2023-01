Integração em viaduto e rodovias: novo secretário promete concluir obras

Valdinei Amanajás foi presidente da Caesa. Ele tomou posse na tarde de sexta-feira (13)

Por ANDRÉ ZUMBI

O recém-empossado secretário de Transportes do Amapá, Valdinei Amanajás, garantiu que os trabalhos do plano rodoviário, iniciados ainda na gestão passada, terão continuidade e que há dinheiro em caixa para isso. O complexo da Rodovia Norte-Sul, adiantou, estará pronto até dezembro deste ano. Ele foi oficialmente conduzido ao cargo na tarde de sexta-feira (13), durante a cerimônia de posse dos novos gestores do governador Clécio Luís (SD).

O novo secretário, que completou sua jornada no governo Waldez frente à Companhia de Água Esgoto do Amapá (Caesa), aceitou o desafio de tocar uma das pastas mais importantes do Estado, a Setrap. O órgão é responsável pela execução de obras rodoviárias e pela gestão do sistema de transporte intermunicipal.

Amanajás explicou que o complexo de obras que compreende a Rodovia Norte Sul, o viaduto Evandro Andrade e a Rodovia Duca Serra (que liga Macapá a Santana), terá continuidade. A Norte Sul foi toda pavimentada e o trabalho de sinalização já está sendo concluído, mas ainda falta a iluminação. Já na Duca Serra, segue o mesmo ritmo restando ainda as pistas de integração das ruas rodovias.

O secretário adiantou que já em fevereiro, o governador Clécio Luís (SD) assinará a ordem de serviço para o início dos trabalhos revitalização da Rodovia Josmar Pinto (antiga JK).

Interior

O gestor explicou que o governador deixou claro o desejo de melhorar a mobilidade em cidades do interior do Estado, visando o fortalecimento do potencial econômico da região, e citou como exemplo a estrada de acesso ao distrito do Lourenço, em Calçoene, município distante 360 quilômetros da capital.

“São 55 quilômetros de uma via de extrema importância para o setor pesqueiro. Temos também Laranjal e Vitória do Jari. Isso tudo são recursos de emenda parlamentar com projeto já em execução”, explicou.

Além de Calçoene, Amanajás garantiu que existem emendas parlamentares para as obras na BR-156.

Tarifa intermunicipal

Sobre a tarifa intermunicipal, o secretário explicou que o seguimento ainda não foi normatizado no Amapá, o que também será uma das metas a serem alcançadas por ele a pedido do governador.

“É um seguimento que ainda não tem normatização e a nossa intenção é licitar, para que possamos ter a tarifa regulamentada através de processo licitatório para dar um concessão através de licitação”, finalizou.