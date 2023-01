Jornalista é achado morto

Editor-chefe do jornal Tribuna Amapaense tinha 69 anos e foi achado morto em casa, na região central de Macapá.

Da REDAÇÃO

Começou a ser velado nesta quarta-feira (4) o corpo do jornalista Reinaldo Coelho do Nascimento, de 69 anos, que foi encontrado morto dentro de casa no fim da tarde de terça (3).

Reinaldo era editor-chefe do Jornal Tribuna Amapaense há mais de 10 anos. Ele era irmão do também jornalista Roberto Gato, que dirigiu a rádio estatal do Governo do Amapá, a Difusora, pelos últimos 8 anos.

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), Reinaldo Nascimento foi encontrado em casa, na região central de Macapá, por um sobrinho, por volta de 17h. A testemunha informou à polícia que ele morava sozinho na residência.

Uma equipe do Samu esteve no local e o médico plantonista confirmou o óbito do jornalista por causas naturais.

O velório acontece na Avenida Euclides da Cunha, entre as Ruas Professor Tostes e Manoel Eudóxio Pereira, no Bairro Santa Rita, próximo ao Fórum da Justiça. O sepultamento ocorrerá às 16h, no Cemitério São José.