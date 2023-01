Jovem promessa do Amapá no jiu-jitsu precisa de ajuda para treinar

Vencedora em quatro campeonatos estaduais, atleta precisa de ajuda para lutar em competições internacionais.

Por ANDRÉ ZUMBI

Maria Clara começou a treinar jiu-jitsu com 6 anos, em um projeto social próximo da casa onde mora, no Bairro Marabaixo, periferia oeste de Macapá.

Hoje com 15 anos, ela já acumula quatro medalhas de ouro em competições locais: Nutri Power em 2019, dois campeonatos amapaenses de 2021 e 2022, e a Copa da Paz em 2022. Após essas conquistas o Amapá começou a ficar pequeno para a atleta, que agora mira tatames internacionais.

Clara se prepara para o AJP Internacional. A competição é uma seletiva que garante vaga para o evento mais cobiçado pelos atletas da modalidade no mundo, que acontece em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, todos os anos.

A distância é longa e para seguir caminho ela precisa de estrutura e patrocínio.

A jovem jiujiteira, que sonha em ser policial militar, continua os treinos no projeto social do Marabaixo. Mas, como o objetivo é disputar torneios mundiais, precisa de mais horas de treino. Por isso, ter uma estrutura em casa e um bom patrocinador seriam fundamentais.

No entanto, ela e a família não têm condições de arcar com custos de tatame e quimonos, tanto para treinos como para competições.

Eliane Dias Andrade, mãe de Clara, foi a principal incentivadora da menina no início da jornada. Ela sabe a importância que o esporte tem na vida dos jovens, sobretudo nas famílias mais pobres.

“Eu incentivei, porque hoje a gente vê muitos jovens se perdendo na rua para o crime, e outras coisas rins. Então, eu incentivo tanto ela quanto os outros irmãos dela também, não só no esporte, mas no estudo também. Ela quer competir em campeonatos mundiais, mas precisa de uma boa estrutura e um tempo maior de treino”, ponderou a mãe.

Eliane nunca tentou programas de apoio a atletas para a filha porque não sabe como funciona o processo. Ela avalia que, se com pouca estrutura a filha já venceu algumas competições, com mais recursos para intensificar os treinamentos, ela poderia alcançar resultados além das divisas do Estado.

“Ela conseguindo um tatame, mesmo usado, dá pra ela treinar com os outros colegas aqui em casa, pra ir se aperfeiçoando. Porque um dos desejos dela é ir para competições internacionais e levar o nome do estado”.

O professor Daniel Guedes, que treina a menina há um ano e meio, disse que ela tem potencial para se tornar uma atleta profissional.

“Ela é focada na luta, faz tudo o que a gente pede. Não tenta inventar, usa estratégia. Tem um futuro brilhante. Ela só precisa de mais estrutura e um patrocínio. Estamos focados no campeonato que vale vaga para a competição de Abu Dhabi”, disse o mestre.

Para ajudar a Maria Clara nessa jornada em busca de vitórias, basta entrar em contato com a mãe dela pelo telefone (96) 9 9914-9282.