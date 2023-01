Jovem traficante é preso com 100 porções de cocaína

Flagrante foi feito pelo Batalhão de Força Tática na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem com passagem pelo crime de roubo foi flagrado com drogas preparadas para venda e consumo. O flagrante foi feito pelo Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá, na quarta-feira (18), na zona norte de Macapá.

A prisão ocorreu no Bairro São José, depois de uma denúncia anônima. Lá os policiais surpreenderam Gabriel Oliveira Pimentel, de 21 de anos.

De acordo com o capitão Alanjocer Lopes, durante a revista pessoal, algumas trouxinhas de cocaína foram encontradas nos bolsos da bermuda que ele vestia. Em seguida, os militares foram até a casa que ele tomava conta. Lá mais porções foram encontradas.

No total foram apreendidas 100 trouxinhas dos tipos cocaína e crack. Com o acusado também foi apreendida a quantia de R$ 522.