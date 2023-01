Laboratório itinerante em assentamentos do Amapá ganha destaque em congresso

Biomédica compartilhou experiência exitosa em um dos mais importantes eventos de análises clínicas do país

Compartilhamentos

Por JÚLIO MIRAGAIA

Foi um dos destaques de evento científico no estado do Maranhão o projeto “Laboratório Itinerante de Coleta nos Assentamentos de Tartarugalzinho\AP”. O trabalho é desenvolvido e foi apresentado pela biomédica Janaina Viana Rodrigues, coordenadora do Laboratório Municipal de Análises Clínicas da cidade amapaense.

O II Congresso Maranhense de Análises Clínicas e Medicina Laboratorial (COMAC) aconteceu nos dias 26, 27 e 28, em São Luís. O evento é um dos mais importantes da área e contou com palestras de conferencistas de renome, com participação de trabalhos de estudantes e profissionais das análises clinicas de todo o Brasil.

Janaina Viana Rodrigues conta que foi gratificante desenvolver o projeto de coleta de exames laboratoriais em regiões de difícil acesso, pois em alguns assentamentos a distância se torna um empecilho para que as pessoas busquem atendimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A biomédica explica que oferecer acessibilidade por meio desse trabalho garante o atendimento do usuário pelas equipes de estratégia saúde da família (ESF), um dos objetivos da iniciativa. Janaina diz também que a participação no congresso essa semana foi importante e significativa, já que a oportunidade de mostrar para os profissionais de todo o Brasil uma iniciativa exitosa no norte do Brasil.

Janaina Viana Rodrigues é especialista em Análises Clínicas e Imunologia Clínica. A profissional de saúde diz que trabalhar com projetos como o laboratório itinerante ajuda na prevenção e diagnóstico de doenças em seu estado inicial, ajudando a aliviar o sistema público de saúde, já tão sobrecarregado.

O projeto de laboratório itinerante em assentamentos foi premiado em 2022, pela III Mostra Amapá Aqui Tem SUS, na modalidade Diagnóstico Laboratorial até 22 mil habitantes, e teve apoio da Secretaria de Saúde de Tartarugalzinho, através do secretário de saúde David Anderson Cordeiro de Abreu. O gestor faleceu em meados de dezembro de 2022 e não pode presenciar o trabalho exposto nacionalmente, lamenta Janaina.

“Esse relato de experiência é uma forma de homenagear o secretário Anderson, já que o apoio que ele nos deu foi preponderante para o sucesso dessa iniciativa”, revelou.

A coordenadora do laboratório municipal de Tartarugalzinho agradeceu ainda aos colaboradores da UBS Meireles, entre eles o laboratório de análises clinicas, o prefeito Bruno Mineiro pelo apoio integral no que concerne a melhoria da atenção básica no município e a ex-secretária de saúde e hoje deputada estadual Liliane Abreu.