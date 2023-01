Laranjal: após décadas, moradores da parte baixa ganham passarelas de concreto

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Obras são executadas por empresa contratada pela Prefeitura de Laranjal do Jari, cidade no sul do Estado do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um antigo anseio de moradores da parte baixa da cidade de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá, no sul do Amapá, virou realidade após uma espera que já durava décadas, desde que a localidade virou município.

Deterioradas pontes em madeira dão lugar a passarelas em concreto, que reduzirão os riscos de acidentes. As obras, iniciadas em julho do ano passado, fazem parte do plano de mobilidade urbana da prefeitura e começam a entrar em fase final.

Os recursos, R$ 5,75 milhões, são provenientes de convênio firmado entre o município e o Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte, parceria articulada pelo senador Davi Alcolumbre (UB).

“Essa é mais uma conquista para a nossa população larajalense, que logo mais poderá usufruir de vias de concreto, facilitando o ir e vir diariamente de nosso povo”, entusiasmou-se o prefeito Márcio Serrão (UB).

Nesse pacote estão as Passarelas Assembleia de Deus, do Ailton, União, Vila Nova, Beira Rio, Quatro e São Benedito. A empresa que executa e as obras é a Macplan Construções.