Lutador Raulian Paiva é preso por ameaça, mas nega acusações da ex-companheira

Prisão ocorreu no último dia 20, em Santana

Por LEONARDO MELO

O lutador do UFC, Raulian Paiva, de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar do Amapá no último dia 20, acusado de ameaça. Ele pagou fiança e vai responder ao inquérito em liberdade, junto com outra investigação por violência doméstica. O atleta nega todas as acusações.

De acordo com o inquérito que apura a suposta ameaça, policiais militares foram acionados no fim da tarde do último dia 20 de janeiro para atender uma ocorrência em uma residência no Bairro Aquaville, em Santana. A vítima era a companheira do atleta. Raulian foi preso em casa, por volta das 18h30, e apresentado na 1ª Delegacia de Polícia de Santana.

A vítima narrou em depoimento que viveu pouco mais de dois anos com Raulian, com quem tem um filho recém-nascido. O atleta a teria colocado à força para fora de casa, a dito “vou te matar e jogar todas as tuas coisas na rua”.

A ex-companheira também denunciou que tinha sido vítima de agressão física e psicológica dois dias antes, e que registrou o fato na Delegacia de Crimes Contra a Mulher.

No dia 20, a vítima alegou que chegou na residência e teria presenciado o lutador bebendo e ao mesmo tempo cuidando do filho do casal. Houve uma discussão, que teria terminado com a expulsão dela da casa. Uma testemunha relatou que conhece o casal há 6 anos, e que sempre teve conhecimento do relacionamento conturbado e com agressões físicas.

Em depoimento, Raulian garantiu que não usa drogas e que raramente ingere bebida alcoólica.

No entanto, ele admitiu o relacionamento conturbado, mas negando que tenha ocorrido alguma agressão física por parte dele. O lutador acusou a companheira de ter ciúmes excessivos, argumento também usado por ela contra Raulian.

O lutador pagou R$ 2 mil de fiança arbitrada pelo delegado, e se comprometeu a participar de todas as etapas do processo, além de não se mudar de residência sem autorização judicial, entre outras obrigações.