Maior residencial popular de Pedra Branca fica pronto antes do fim do ano

No total, o conjunto terá cerca de 600 moradores

Da Redação

A prefeitura de Pedra Branca do Amapari, cidade a 183 km de Macapá, iniciou nesta quinta-feira (5) a conclusão da etapa de saneamento básica do maior residencial do município, com 61 casas. A meta é entregar as residências antes do fim do ano.

A empresa contratada vai finalizar o sistema de drenagem de águas pluviais, de abastecimento de água, rede de esgoto, e começar a iluminação pública e pavimentação.

As famílias que irão morar nas casas foram selecionadas pela assistência social da prefeitura, e residem atualmente em áreas alagadas ou insalubres. Serão cerca de 600 habitantes que passaram por identificação da situação social.

“Um grande momento para Pedra Branca, além do enorme valor social que é a casa própria para uma família carente, a execução do projeto está gerando mais de 120 empregos diretos no município. Isso gira a economia e o mercado de trabalho segue aquecido em nossa cidade”, destacou a prefeita Beth Pelaes.

Os recursos usados na construção foram indicados pelo senador Davi Alcolumbre (UB) no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).