Mais de 200 presos fazem o Enem no Amapá

Dos 293 inscritos, apenas 82 faltaram

Por LEONARDO MELO

Presos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) participaram, nesta quarta-feira (11), do segundo dia de provas do Enem. Neste ano, o número de inscritos foi duas vezes maior que em 2021. Dos 293 que confirmaram participação este ano, apenas 82 desistiram de fazer o exame.

Com as notas, os candidatos podem entrar em universidades públicas ou em instituições privadas por meio do Sisu, Prouni e Fies.

No Amapá, as provas começaram a ser aplicadas ontem (10) nas seis unidades prisionais do instituto, entre elas a Escola São José (que funciona dentro do presídio), na Ala Feminina e no Centro de Custódia Especial de Macapá. A maioria dos inscritos (178) era do chamado “Cadeião”, o pavilhão que concentra os presos já condenados.

A coordenadora de Tratamento Penal, Anny Karolyne Oliveira Silva, informou que nenhum incidente foi registrado durante a aplicação das provas.

“Para nós é muito gratificante estar ofertando ao interno essa oportunidade de acesso ao nível superior para a saída dele do instituto”, comentou.

No ano passado, 165 presos se inscreveram, mas 77 desistiram. Em 2020, pior ano da pandemia, não houve prova.

O Iapen informou que em 2022 realizou 805 atividades educacionais, com previsão de aumento em 2023.