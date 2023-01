Matador da ‘noite sangrenta’ morre em tiroteio com o Bope

Troca de tiros ocorreu na Comunidade do Ambrósio, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que atuava como matador em uma organização criminosa foi morto em troca de tiros com o Bope, na tarde desta quarta-feira (11), na Comunidade do Ambrósio, em Santana, a 17 km de Macapá.

Em resposta à matança motivada pela guerra entre facções rivais na cidade, ocorrida entre a noite de terça (10) e a madrugada de quarta (11), quando 4 homicídios foram registrados num intervalo de três horas, o Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) do Bope, cercou a Área Portuária, onde fica o Ambrósio. A ação policial contou com apoio do 4º Batalhão e Grupo Tático Aéreo (GTA).

Quando os militares iniciavam um patrulhamento pelas passarelas de madeira, foram atacados a tiros por um suspeito armado com um revólver de calibre 38. Ele correu para dentro de uma casa que pertencia a família antes de ser expulsa por ordem da facção a qual o suspeito pertencia.

Lá, os policiais confrontaram novamente o atirador, que desta vez levou a pior e foi atingido. Identificado como Israel Barbosa Mendes, o Salsichão, de 21 anos, o suspeito morreu antes da chegada do socorro médico.

Segundo a polícia, Salsichão está envolvido na matança promovida por uma das facções rivais, que promoveu quatro ataques na noite anterior, deixando 1 ferido e 4 mortos.

Ainda de acordo com a PM, na organização criminosa, ele teria exatamente a função de eliminar membros de facções rivais. Na ficha criminal, ele carregava delitos como roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

“Desde hoje cedo, após a noite de crimes, a população local estava informando que vários indivíduos estavam andando pelas pontes armados, inclusive com armas longas, fuzil. Soubemos que estavam preparando um ataque no Bairro Fonte Nova agora pela parte da tarde, então montamos esta operação e desde meio dia estamos saturando a área”, relatou o capitão Wendel, do Bope.