Material escolar: pesquisa de preço aponta até 60% de diferença entre papelarias

Procon do Amapá avaliou 45 produtos comercializados em papelarias e importadoras de Macapá.

Da REDAÇÃO

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon) divulgou, nesta segunda-feira (30), uma pesquisa de preços de 45 itens que compõem a lista de material escolar.

O estudo foi feito no período de 2 a 20 de janeiro em papelarias e outros estabelecimentos comerciais de Macapá. O resultado final apontou a diferença de até quase 60% entre o menor (R$ 187,35) e o maior (R$ 299,60) orçamento.

VEJA AQUI A PESQUISA COMPLETA

O mesmo modelo de apontador com depósito foi encontrado entre R$ 0,50 e R$ 4. A diferença é ainda maior em relação ao caderno de 10 matérias capa dura, que é comercializado entre R$ 11,50 a R$ 29.

Outra diferença que chama a atenção é em relação ao preço do avental infantil, encontrado por R$ 9,59 e R$ 32.

O trabalho foi dividido em duas fases. Na primeira etapa, os fiscais visitaram 16 escolas particulares, onde repassaram orientações sobre a lista de material escolar e também sobre o contrato de prestação de serviços.

A segunda etapa coletou o preço dos materiais escolares em 14 estabelecimentos comerciais e a última contemplou a fiscalização em 12 importadoras e 11 papelarias, observando a precificação, as formas de pagamento e a disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Serviço

Denúncias podem ser feitas através dos números 151 e 3312-1004, ou pessoalmente, no Procon, de segunda a sexta, de 8h às 13h, na Avenida Henrique Galúcio com Jovino Dinoá, no bairro central.