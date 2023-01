Mega operação paralisa fornecimento de água, mas CSA diz que sistema será modernizado

A operação terá duração de 24h na quinta-feira (19), mas restabelecimento do sistema pode durar até 72h em algumas áreas de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) anunciou uma grande operação de engenharia e mecânica para modernizar o funcionamento da Estação de Tratamento de Água de Macapá (ETAM) e da Captação de Água Bruta do Rio Amazonas, na orla da capital.

A operação será realizada na próxima quinta-feira (19), a partir de 5h. Os serviços devem durar 24 horas e impactarão o abastecimento de todos os bairros atendidos por esse sistema: Trem, Nova Esperança, Santa Rita, Laguinho, Jesus de Nazaré e Central, Araxá, Beirol, Muca, Universidade, Santa Inês, Jardim Marco Zero, Buritizal, Jardim Equatorial, Pedrinhas, Novo Buritizal, Açucena, São José, Congós e Zerão, Pacoval, Novo Horizonte, Infraero I e II, São Lázaro, Jardim Felicidade I e II, Cidade Nova e Perpétuo Socorro.

A previsão para retomar a pressurização do abastecimento é de 60% da rede em 24 horas, 80% em 48 horas e 100% da rede restabelecida em até 72 horas nos locais mais afastados ou áreas elevadas.

As duas unidades já passam por obras de reabilitação e modernização desde o início da concessão da CSA no Amapá, em julho de 2022. Nesta fase dos trabalhos, as paradas são necessárias para que intervenções mais complexas sejam executadas.

Mais de 60 colaboradores se dividirão em equipes para trabalhar na ETAM e na Captação ao mesmo tempo. As atividades preveem reparos nos sistemas, troca de registros e ventosas nos diferentes módulos de abastecimento. Também será feita a limpeza, lavagem de calhas, troca de material filtrante, reparo de vigas, avaliação de floculadores, substituição de comportas, entre outros serviços.

“Estamos reformando e modernizando as estruturas do principal sistema de abastecimento de Macapá. Um investimento de mais de R$ 25 milhões e diversos empregos gerados diretamente. Tudo isso trabalhando todos os dias para ter o menor impacto possível no abastecimento já existente. Agora, precisamos parar por um dia para finalizarmos serviços fundamentais para continuidade do processo de modernização e melhoria do nosso sistema”, explica Iran Correia, gerente de obras da CSA.