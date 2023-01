Membro de facção atingido com 14 tiros é preso com arma e drogas

César Augusto integrava um grupo de faccionados que participou de uma execução ocorrida em fevereiro do ano passado no conjunto habitacional São José, zona sul de Macapá,

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá cumpriu mandado de busca e apreensão na sexta-feira,20, e prendeu um investigado por homicídio que estava em posse de drogas e um revólver municiado .

Cesar Augusto da Silva Souza, de 21 anos, o CA, como é conhecido, estava em uma casa localizada no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá, quando foi surpreendido pelos agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa, a Decipe.

De acordo com o delegado Celso Pacheco, responsável pelo inquérito que apura o caso, César Augusto integrava um grupo de faccionados que participou de uma execução ocorrida em fevereiro do ano passado no conjunto habitacional São José.

O alvo dos criminosos foi o traficante Eduarley Enrique Costa Guimarães, o Panda, de 25 anos.

“Ele foi atraído para a área externa do habitacional e morto a tiros, em uma guerra por disputa do tráfico de drogas”, ponderou o delegado.

Dias depois, em um ataque motivado pela morte do traficante Panda, CA ficou gravemente ferido ao ser atingido por 14 disparos, também no habitacional São José.

À época, ele foi socorrido ao Hospital de Emergência. Passou por procedimentos cirúrgicos e se recuperou sem nenhuma sequela. Agora, o criminoso segue preso aguardando audiência de custódia.