Menina de 10 anos tenta agarrar e impedir assassino, mas tio acaba morto

Crime ocorreu no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 26 anos foi executado por dois homens na noite desta quarta-feira (25), em via pública do Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá. O crime ocorreu por volta de 19h30, na 17ª Avenida.

De acordo com apurações da Polícia Civil do Amapá, Jhonata de Oliveira Fonseca foi assassinado a tiros enquanto seguia com três crianças a caminho de casa.

Testemunhas disseram que uma das crianças, de 10 anos, ingenuamente, ainda tentou agarrar o criminoso que estava garupa da motocicleta e abriu fogo contra a vítima. Após se desvencilhar do garoto, o assassino continuou a disparar.

Jhonata chegou a correr, mas foi perseguido e atingido. Em seguida, os bandidos fugiram sem serem reconhecidos.

Para o delegado Celso Pacheco, da Delegacia Homicídios, Jhonata pode ter sido morto por engano. Ele não tinha passagens pela polícia e há três dias havia chegado da cidade de Santarém, no Pará.