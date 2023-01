Menina de 5 anos era abusada pelo avô, diz polícia

Caso ocorreu no município de Amapá, a 310 km de Macapá

Da Redação

Um homem de 58 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá acusado de estuprar a própria neta, de apenas cinco anos. O caso é investigado no município de Amapá, a 310 km de Macapá.

A prisão ocorreu na última terça-feira (10), com apoio da Polícia Militar. De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, o crime ocorreu no último sábado (7), no Bairro Bom Jardim, na zona urbana de Amapá.

“O crime foi denunciado ao Conselho Tutelar pelo filho do acusado, que é tio da vítima. Após o recebimento da denúncia, de imediato, saímos em diligências a fim de capturar o acusado, mas ele conseguiu fugir antes da nossa chegada”, explicou o delegado.

A pedido da polícia, a justiça decretou ontem (10) a prisão preventiva do acusado.

“Realizamos novas diligências com o apoio da Polícia Militar e conseguimos dar cumprimento ao mandado de prisão”, acrescentou.

O avô, que não teve o nome divulgado, foi preso em uma área de floresta, e a polícia descobriu que ele é reincidente no crime. O acusado cumpre pena 12 anos e 11 anos em regime aberto por outro estupro ocorrido em 2012, também em Amapá.

Depois da prisão, ele foi encaminhado para a audiência de custódia antes de retornar para o Iapen.