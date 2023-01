Moradores do Infraero receberam ação itinerante de saúde este sábado

Ação de saúde chega a moradores do Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Neste sábado (21), os moradores do Bairro Infraero 2, na zona norte da capital, puderam colocar a saúde em dia durante uma ação itinerante promovida pela Prefeitura de Macapá. Os atendimentos começaram pela manhã e se estenderam até as 15h.

Entre os atendimentos ofertados para a população estavam consultas com clínico geral, pediatria, ginecologista, nutricionista e dentista; triagem neonatal com oferta de testes da linguinha e orelhinha, exames laboratoriais, coleta de PCCU, oferta de todas as vacinas do calendário de imunização, teste para Covid-19 e Infecções Sexualmente Transmissíveis, escuta psicológica.

A subsecretária de assistência em saúde, Alessandra Reis, explicou que as pessoas atendidas na ação, se precisarem, já saem com encaminhamento para consultas com especialistas no Centro de especialidades Papaléo Paes.

“Essa é a primeira ação do Saúde Para Todos de 2023. Como é uma unidade de saúde que não abrangente todos os serviços de saúde, estamos cumprindo o que foi prometido quando ela foi reaberta. Essa é uma ação relevante porque agrega vários serviços para a população”, explicou.

Silvane Sousa Freitas, de 28 anos, aproveitou para se consultar com ginecologista e levou os filhos para atualizar as carteiras de vacina e consulta com pediatra. Ela avaliou que ações como essa são importantes, principalmente para quem não tem muito tempo durante a semana.

“Pra gente marcar uma consulta é a coisa mais difícil. Faz dias que estou tentando. Mas ações como essa são boas, principalmente pra quem não tem tempo porque trabalha”, considerou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 100 profissionais atuaram na ação.