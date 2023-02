Moradores flagram garis despejando lixo em local impróprio

Flagrante ocorreu no Bairro Açaí, na zona norte de Macapá. Zeladoria diz que lugar servia de entreposto, mas será desativado

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Os moradores do Bairro Açaí, na zona norte da capital, flagraram equipes de garis em caminhões da Prefeitura da Macapá despejando lixo em uma área não destinada a este fim. A área fica atrás do Centro Especializado de Reabilitação do bairro. A prefeitura afirma que o local servia de depósito provisório antes da transferência em definitivo para o aterro controlado.

Vídeos do flagrante circularam na segunda-feira (30), mas, segundo moradores, o crime ambiental acontece há quase um ano. O local contém restos de construção, móveis como sofás, cadeiras e outros tipos de entulho.

Geisa Ferreira, de 50 anos, mora há 10 anos no local. A casa dela fica bem em frente ao terreno onde o lixo é despejado. Ela diz ter testemunhado muitas vezes o despejo de resto de moveis e lixo de feira na área.

“Com uniforme verdinho mesmo. Ainda ficam bravos, querem brigar com a gente. Não querem deixar filmar, mas está errado. Isso aqui é um bairro. Bem, aí, na frente é um Centro de Reabilitação da prefeitura. No natal, as moscas queriam comer junto com a gente aqui na frente e o odor então, nem se fala”, reclamou a moradora.

A professora Sara Monteiros, de 50 anos, também filmou a ação dos trabalhadores da prefeitura.

“Eles jogam tudo que não presta, até lixo de feira eles jogam aí. A primeira vez que eu vi acontecer isso foi no ano passado. Já denunciamos em várias emissoras de televisão, mas eles não param. Aqui dentro de casa a gente não aguenta de tanta mosca”.

À reportagem, o secretário da Zeladoria Urbana de Macapá, Helson Freitas, justificou que a área tem servido de entreposto nas ações de limpeza do órgão em toda a cidade, mas frisou que o local foi limpo 90 dias atrás. E há dois dias, novamente, a prefeitura voltou a usar o terreno como entreposto.

De acordo com ele, de lá, o lixo é levado para o aterro sanitário de Macapá, localizado na BR-210, a cerca de 16 km do local. Ainda segundo o gestor, algumas pessoas se aproveitam da oportunidade e, à noite, despejam seus lixos domésticos.

Freitas garantiu que o lixo será retirado ainda nesta terça-feira (31) e que não há mais autorização para que a prática continue.

“Vamos retirar tudo, por completo. Não sei se vai dar para tirar tudo hoje, porque não sei se tem equipamento suficiente para retirar tudo hoje, mas até amanhã [quarta-feira] nós terminamos”, garantiu o secretário.