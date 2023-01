Morre a 2ª vítima de acidente em viaduto

Stefany Serrão tinha 24 anos, e passou por cirurgia no HE

Por OLHO DE BOTO

Morreu na tarde deste domingo (1º) a segunda vítima do acidente no viaduto da Rodovia Duca Serra, em Macapá, ocorrido no fim da manhã. Stefany Serrão de Almeida, de 24 anos, estava internada em estado grave no Hospital de Emergência de Macapá.

O óbito foi confirmado pela Polícia Civil e depois pelo Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes).

Um vídeo gravado por um motorista mostra Stefany do lado de fora das ferragens logo após o acidente.

Motoristas estavam preocupados com um possível incêndio e usavam extintores. Num dos momentos do vídeo é possível ver a vítima se mexendo.

Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros da zona oeste e levada para o HE onde passou por cirurgia, mas não resistiu. O óbito foi comunicado às 16h pela polícia.

O motorista do Honda Civic, o empresário Randor Machado, de 33 anos, morreu na hora. Os dois seriam namorados e estavam se deslocando para um sítio da família dele.

Policiais do BPRE que atenderam a ocorrência disseram que o carro trafegava na pista Macapá/Santana, por volta das 11h, quando bateu na mureta e depois no pilar que sustentava a placa de inauguração do viaduto, entregue pelo governo do Estado na última sexta-feira (30).