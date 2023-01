Motorista de aplicativo reage a assalto atirando em criminoso

Assaltante foi internado em estado grave no HE

Uma tentativa de assalto terminou com o criminoso sendo baleado pela vítima, um motorista de aplicativo, em Macapá. A situação foi registrada pela Polícia Militar do Amapá na noite desta sexta-feira (21).

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), policiais foram acionados por volta das 19h50 após moradores do conjunto Macapaba I, na zona norte da capital, relatarem que um homem de 25 anos estava ferido com um tiro no abdômen e perdendo muito sangue, às margens da BR-210.

Quando chegaram ao local, os policiais informaram que não encontraram a vítima. Momentos depois, uma nova ligação anônima ao 190 relatou que o rapaz tinha sido escondido por amigos quando a PM chegou.

Em seguida, eles levaram a vítima do tiro num carro particular para o Hospital de Emergência de Macapá.

Na unidade de saúde, os policiais identificaram o criminoso baleado como Felipe Pereira, o “Lipudo”, de 25 anos. Ele possui um mandado de prisão em aberto e válido até 2030, indicando que se trata de um foragido condenado. O crime que resultou na sentença não foi informado.

Felipe Pereira foi encaminhado para a sala de cirurgia do HE em estado grave, e até o fechamento deste texto não havia informações sobre seu estado clínico.