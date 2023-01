Motorista é achado morto em carro alugado com tiro na cabeça

Crime foi registrado do fim do Canal das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de um gol prata pertencente a uma locadora de veículos foi morto com tiros na cabeça, na madrugada desta segunda-feira (23), na zona sul de Macapá.

A execução ocorreu no fim da Rua do Canal das Pedrinhas, por volta de 2h. Até o momento, a vítima, que aparenta ter 22 a 25 anos, ainda não foi identificada.

Moradores ouviram cerca de três disparos e avistaram dois homens saindo correndo da cena do crime.

O delegado Paulo Moraes e os militares do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá fizeram diligências em busca de provas, mas a escuridão no perímetro dificultou a investigação.

O delegado mencionou que não descarta a hipótese do crime se tratar de um latrocínio – roubo seguido de morte – já que nenhum pertence da vítima foi encontrado na cena do crime.

A suspeita é que o carro tenha sido locado para ser usado em corridas de aplicativo e o motorista possa ter sofrido um assalto durante uma dessas viagens.

“As poucas informações que temos até o momento sugerem que o crime tenha sido praticado pelas pessoas que estavam dentro do carro com ele, mas tudo isso ainda é preliminar”, avaliou o delegado.