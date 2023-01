Motorista morre em grave acidente no viaduto da Duca Serra

Passageira ficou presa nas ferragens ainda com vida, mas motorista morreu na hora

atualizado às 12h56

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente deixou uma pessoa morta, por volta das 11h da manhã deste domingo (1º), no viaduto da Rodovia Duca Serra, zona oeste de Macapá. O motorista morreu no local e a passageira foi levada em estado grave para o Hospital de Emergência de Macapá.

O acidente ocorreu na pista Macapá/Santana num momento em que caia uma chuva leve. O veículo, um Honda Civic, ficou com a parte frontal completamente retorcida e teve um princípio de incêndio. Motoristas que viram o acidente tentaram ajudar com extintores.

A passageira ficou presa nas ferragens ainda com vida, e foi levada para o HE por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Inicialmente havia a informação de que ela havia falecido no hospital, mas isso não foi confirmado.

O viaduto foi inaugurado na última sexta-feira (30), está sinalizado e iluminado, mas ainda não possui redutores de velocidade.

“A gente acha que a roda direita bateu na calçada, ele veio a perder o controle e bateu na mureta”, explicou o tenente Kennedy, do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE).

Depois de perder o controle, o carro colidiu exatamente no pilar que sustentava a placa de inauguração do viaduto.

“O viaduto tem sinalização, o tempo não estava tão fechado. Pode ter sido pista escorregadia, sono, mas só a perícia é que vai dizer o que causou o acidente. A pista é nova é sabemos que demora a pegar a aderência”, acrescentou o oficial do BPRE.

O motorista foi identificado como o empresário Randor Machado Monteiro, de 33 anos. A mulher ainda não teve o nome divulgado.

O Portal SelesNafes.Com também apurou que Randor era dono de um minibox na Avenida 13 de Setembro, no Bairro do Buritizal, e que a passageira era namorada dele.

Os dois estariam se deslocando para uma confraternização no sítio da família dele, na zona rural.