MP Eleitoral pede cassação de Edna Auzier por compra de votos

Procurador eleitoral cita apreensão de dinheiro, santinhos e listas de eleitores com pedidos diversos em troca de votos

Por SELES NAFES

O Ministério Público Eleitoral ajuizou uma representação pedindo a cassação do diploma da deputada estadual Edna Auzier (PSD) por compra de votos nas eleições de 2022. Em outra ação, o MP também pede que a justiça decrete a inelegibilidade da parlamentar, que será empossada no próximo dia 1º para quarto mandato consecutivo.

Ao longo de 27 páginas da representação, o procurador eleitoral Pablo Bertrand explica que a investigação começou com a abordagem de um carro preto com cabos eleitorais de Edna Auzier no dia 30 de setembro de 2022, no Bairro dos Congós. A abordagem ocorreu após denúncias feitas por eleitores.

Dentro do veículo, policiais militares encontraram santinhos da deputada, listas com nomes, endereços e dados pessoais de eleitorais, além anotações com pedidos de cestas básicas, material de construção e consultas médicas, entre outros favores, para eleitores de vários municípios. Os policiais também apreenderam R$ 11 mil.

Todos foram levados para a sede da Polícia Federal, junto com o material apreendido. Em depoimento, um dos ocupantes do carro (irmã da deputada) negou que se tratava de um esquema de compra de votos, e que o dinheiro pertencia a seu marido, que seria gerente de um site de apostas.

O procurador ressalta na representação e na ação de investigação eleitoral que houve contradições nos depoimentos.

“Não bastasse isso, os conduzidos negaram a existência de dinheiro e de santinhos no interior do veículo no momento da abordagem. A abordagem que se seguiu, contudo, identificou inúmeros santinhos dos candidatos Edna Auzier”, acrescentou o procurador.

Além dos documentos, dinheiro e santinhos apreendidos, Pablo Beltrand anexou conversas no WhatsApp dos celulares apreendidos. Num dos diálogos, os suspeitos mostram preocupação com a apreensão de cestas básicas que havia ocorrido em um atacadão de Macapá, dias antes.

O Portal SelesNafes.Com procurou a defesa da deputada Ednar Auzier, mas não houve retorno.