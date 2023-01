Mulher com passagem por homicídio é flagrada com maconha, cocaína e crack

Acusada de 39 anos foi presa pelo Batalhão de Força Tática, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher já velha conhecida da polícia foi presa mais uma vez, na noite de quarta-feira (25), acusada de tráfico de drogas.

O flagrante, feito por militares do Batalhão de Força Tática, da PM do Amapá, ocorreu por volta de 23h45 no Bairro Nova Brasília, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com informações do capitão Alanjocer Lopes, porta-voz do BFT, as equipes patrulhavam a comunidade quando receberam denúncia de um pedestre de que haveria uma residência nas proximidades onde ocorria intensa movimentação de pessoas. A informação apontava o local como boca de fumo.

No local, os policiais surpreenderam Elizangela Jucá Guedes, de 39 anos, com 152 porções, entre maconha, cocaína e crack, que pesaram mais de 1 kg, algumas já prontas para comercialização e outras ainda sem o preparo. Também foram apreendidos no local dinheiro e materiais para embalar drogas.

Elizangela e todo o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes de Santana, que funciona no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do Município.

Segundo a polícia, ela já respondeu processos pelos crimes de receptação, homicídio e lesão corporal.