Mulher é achada morta em casa após aborto

O caso ocorreu por volta de 12h15 de domingo (15), na Travessa Sol, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

A Polícia Civil deve esclarecer o óbito de uma mulher de 29 anos, grávida, que foi achada morta em casa, juntamente com o feto. O caso foi registrado por volta de 12h15 de domingo (15), em uma residência na Travessa Sol, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciodes), a vítima, Shirley Cardoso Neves, foi encontrada por um parente.

No local, uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá foi informada que a morte havia sido ocasionada por um “aborto espontâneo”. O fato teria ocorrido por volta de 1h de domingo.

A PM acionou o Samu, que confirmou os óbitos da mãe e da criança (feto). Em seguida a perícia da Polícia Científica levou os corpos para o Instituto Médico Legal. O laudo sobre a causa das mortes será encaminhado à Polícia Civil.