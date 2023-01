Mutirão de cirurgias quer zerar ‘fila’ no HE até o fim de fevereiro

Segundo o governador Clécio Luís, 256 cirurgias ortopédicas foram realizadas nos primeiros 23 dias de governo.

Por ANDRÉ ZUMBI

A fila de cirurgias ortopédicas no Hospital de Emergência de Macapá deve ser zerada até o final de fevereiro. Foi o que garantiu o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), em mais uma visita à unidade, na manhã desta terça-feira (24). Segundo ele, nos primeiros 23 dias de janeiro já foram realizados 256 desses procedimentos.

O alfaiate costureiro, Ueliton Sousa, de 33 anos, sofreu um acidente de motocicleta há 14 dias. Ele é um dos 140 pacientes na fila e afirmou sentir alívio ao saber que o seu procedimento foi agendado.

“Agora estou mais esperançoso. Eu estava no anexo aguardando pra vir pra cá porque é aqui que fazem a cirurgia. Espero que ela aconteça para eu ir mais rápido para casa”, declarou o alfaiate ao conversar com o governador durante a visita.

Clécio explicou que colocou em prática um plano para zerar as filas de cirurgias na rede de alta complexidade do estado, e começou pelas ortopédica.

“Nós conseguimos tirar pacientes do corredor, pacientes que estavam há dois ou três meses aguardando cirurgia e eles foram operados: 256, só de cirurgia ortopédicas”, afirmou.

A segunda fase agora é operar os 140 pacientes que ainda estão nas filas do HE e do Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal) – e seguindo operando os que continuamente dão entrada na unidade de emergência.

A terceira etapa do planejamento consiste em uma chamada pública para pacientes que, por algum motivo, não tenham conseguido fazer o procedimento cirúrgico.

“E nós vamos começar a avançar para as outras áreas, como cirurgia geral, que compreende apendicite, problemas na vesícula e outras. E depois vamos para as cirurgias vasculares. E, assim, vamos dando vazão a todas essas necessidades através do programa que nos comprometemos durante a campanha, que é o zera as filas”, afirmou.

Negociações

Para que os procedimentos pudessem ser realizados, houve, nas palavras do governador, “muita negociação” com os fornecedores dos materiais necessários para a realização das cirurgias, como medicamentos de alta complexidade, insumos e caixas ortopédicas.

“Graças a Deus, as empresas que fornecem para o governo entenderam a situação e estão fornecendo todos os materiais. Depois, temos todo o apoio da equipe médica colocando pró-atividade para nos ajudar a resolver esse problema”, frisou.

Desde o início do ano, o governador tem dado prioridade na pasta da saúde e tem mirado nas melhorias do HE. Já foram reformadas doze enfermarias, duas salas de medicação e observação.