Bom dia! É comum, em premiações, o premiado agradecer a todos, muitas vezes esquecendo de Deus, o maior responsável pela vitória. Davi venceu os temíveis filisteus e moabitas, mas I Crônicas 18 deixa claro que as conquistas tinham um fundo sobrenatural. Acompanhe a análise de hoje no Canal Reavivados por Sua Palavra e tenha uma ótima quarta-feira (4), com o nosso Senhor Jesus!