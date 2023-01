No Hospital de Santana, Clécio diz que não há ‘solução básica’, mas garante concluir obras

Hospital está sendo construído há mais de 10 anos

Por LEONARDO MELO

Depois do HE de Macapá, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), deu expediente no novo Hospital Estadual de Santana, que ainda está em obras. Ele estava acompanhado do vice-governador, Teles Júnior (PDT), e da secretária de Estado da Saúde, Silvana Vedoveli.

Clécio visitou as instalações provisórias de atendimento do hospital, e prometeu agilidade na conclusão, porém, sem arriscar uma data. O novo Hospital Estadual de Santana começou a ser construído no governo Camilo Capiberibe (4 anos) e atravessou todo o governo Waldez (8 anos) sem ter sido concluído. O atraso teria ocorrido em função de erros no projeto.

Também acompanhado do prefeito de Santana, Sebastião Bala Rocha (PP), que é médico, o novo governador entrou, primeiramente, na tenda montada para atender os pacientes devido às obras do novo hospital.

“Agora é importante que a gente mostre pra sociedade que a saúde será mesmo prioridade no nosso governo e estamos aqui pra demonstrar isso. E todos nós estaremos juntos pra fazer o que tiver de ser feito e mudar o que tiver de ser mudado para transformar essa realidade”, disse o governador.

Sobre a obra do novo Hospital de Santana, o governador não estabeleceu prazo, porém, informou que que vai buscar concluí-la o quanto antes, e foi enfático ao dizer que não há uma solução básica.

“Se eu pudesse resolver no primeiro dia eu resolveria. Nós precisamos concluir as obras, sim, isso é fundamental pra retirar as tendas e fazer com que o Hospital de Santana funcione com a sua estrutura permanente”, comentou.

Em seguida, o governador visitou a Maternidade de Santana, que também atende ribeirinhas do Pará, gerando uma sobrecarga.

“Todos os problemas que poderão ser resolvidos de imediato, serão. Temos também um problema que poderá ser limitado na questão de profissionais, mas nós temos um programa de governo que nos dará suporte e, agora, dentro do governo em si, teremos uma visão mais ampla”, concluiu.