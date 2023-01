Nossa origem não determina o nosso futuro

Acompanha a bela lição na análise de I Crônicas 28

Bom dia! Não é regra que a condição do pai determina a condição futura do filho e netos. Existe até um ditado sobre isso: “pai rico, filho nobre, neto pobre”. Em I Crônicas 28, encontramos o momento em que Davi apresentou Salomão diante do povo, que tinha tudo para ser um filho revoltado, mas foi imortalizado como um dos grandes reis de Israel. Sua origem não determina seu futuro, e você pode ir mais longe que seus pais. Veja a análise e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!