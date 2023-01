Entenda essa comparação na análise de II Crônicas 15

Bom dia! Nossa vida é como um avião. Nas mãos de um bom piloto, tudo dará certo no final. Na análise de II Crônicas 15, encontramos um homem chamado Azarias convidando o povo para um voto de renovação dos votos com Deus. O Senhor sempre procurar estar perto de nós, que as vezes nos distanciamos dele. Tenha uma ótima segunda-feira (30) com o nosso Senhor Jesus!