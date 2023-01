O desrespeito com o sagrado

Acompanhe a análise de I Crônicas 24

Compartilhamentos

Bom dia! Uma das piores dores de uma pessoa ocorre quando os pais precisam sepultar os filhos, numa inversão da ordem natural. Em I Crônicas 24, vemos a história de dois filhos de Arão que foram escolhidos por Deus para serem sacerdotes, mas eles cometerem graves erros e foram punidos pelo Senhor com a morte. Eles tinham tudo para serem grandes, mas foram desrespeitosos com o que tinham de mais sagrado. Acompanhe a análise desta terça-feira (10) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!