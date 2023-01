Acompanhe a análise de I Crônicas 19

Bom dia! Você já teve certeza de uma coisa, mas depois descobriu que estava errado? Em I Crônicas 19, vemos um mal-entendido que gerou terríveis consequências para milhares de pessoas que gerou uma guerra. Cuidado com os nossos pré-julgamentos. Só Deus pode julgar o coração humano. Acompanhe a análise no canal Reavivados por Sua Palavra e tenha uma ótima sexta-feira (6) com o nosso Senhor Jesus!