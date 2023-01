Acompanhe a análise de II Crônicas 6

Bom dia! O perdão é um tema recorrente na Bíblia. Em II Crônicas 6, o rei Salomão se coloca diante do povo no dia da conclusão da obras do primeiro templo. O monarca consagrou as obras a Deus, pedindo que o Senhor perdoasse sempre os pecados dos verdadeiros arrependidos. Devemos perdoar, assim como Deus nos alivia da dor da culpa nos perdoando. Ele está sendo disposto a isso, todos os dias! Tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!