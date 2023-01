Acompanhe a análise de II Crônicas 10

Compartilhamentos

Bom dia! É antigo o debate em torno da repreensão física na educação dos filhos, as famosas “palmadas”. É comum que pais exagerem ao ponto de causar ferimentos não apenas físicos, mas emocionais para o resto da vida. II Crônicas 10 narra o início do reinado de Roboão, após a morte de Salomão. Ele tentou governar pelo medo, mas o reino acabou sendo dividido em dois. Acompanhe a análise e tenha uma ótima quarta-feira (25) com o nosso Senhor Jesus!