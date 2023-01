Pacientes com câncer precisam comprar agulha para quimioterapia

Mulher com câncer no estômago há três anos denunciou a falta de material na Unacon, em Macapá.

Por LEONARDO MELO

Pacientes em tratamento de câncer no Amapá precisam comprar correlatos para fazerem quimioterapia na Unidade de Alta Complexidade Oncológica (Unacon), localizada no Hospital de Clínicas Alberto Lima, no Centro de Macapá.

Um dos casos é de uma paciente do interior do estado. Cláudia Trindade, 48 anos, trata um câncer no estômago há três anos.

Ela é do município de Pedra Branca, a 189 km de Macapá, e relatou que tem dificuldade até com transporte para chegar a capital. A viagem dura em torno de 4 horas. Sem maiores condições financeiras, quando vem a Macapá, fica gratuitamente em uma casa de apoio.

Ela precisava de uma agulha específica para ministrar o medicamento da quimioterapia na veia. Foi orientada a comprar, porque a unidade não dispunha do material. Pagou pela agulha de infusão o valor de R$ 58,50.

“Eu estou fazendo o meu tratamento aqui na Unacon e a gente passa dificuldade de exame, até essa agulha que a gente precisa, tem que comprar. Até pra vir de Pedra Branca também, nem sempre a gente tem transporte. Hoje foi um dia que não tive. Tive que acionar parentes para pagar pra mim”, relatou a paciente.

A presidente da Casa de Apoio Nosso Lar, Ruane Soares, confirmou que outros pacientes relataram ter que comprar material para continuarem o tratamento.

“De fato, os pacientes estão sendo orientados a comprar agulha para a punção da quimioterapia. Todas as vezes que o paciente vai fazer a medicação, precisa de uma agulha nova”, comentou Ruane.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que ficou de se pronunciar.