Pai que engravidou filha de 27 anos confessa estupro da menor

Filha de 16 anos denunciou ter sido abusada durante todo o fim de semana de feriado

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá acusado de ter estuprado a própria filha de 16 anos que foi passar o réveillon com ele, no interior do estado. A investigação revelou que ele já teria engravidado a outra filha, hoje com 27 anos.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, o caso da adolescente ocorreu no Distrito de Paredão, no município de Ferreira Gomes, distante 137 quilômetros de Macapá. Segundo ele, foi a própria vítima que procurou a delegacia na companhia da mãe, na noite de domingo (1°).

“O pai teria abusado dela a semana toda, depois ela conseguiu comunicar as autoridades competentes sobre os fatos. Diante das informações, a Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar foi até o local e conseguiu realizar a prisão do suspeito na sua residência, na madrugada desta segunda-feira (2)”, explicou Felipe Rodrigues.

O delegado descreveu o que pai disse no interrogatório.

“O suspeito confessa que manteve relações sexuais com sua filha (de 16 anos), e também confessa que já teve relações sexuais com uma outra filha (27 anos). Diante de todo esse quadro, a gente lavrou o alto de prisão em flagrante e ele está à disposição da Justiça”, acrescentou Felipe Rodrigues.

A polícia ainda investiga o caso, e tenta localizar a filha de 27 anos. Devido à idade da jovem que está grávida, a suspeita é de que os dois tinham uma relação incestuosa, mas isso ainda está sendo checado já que os policiais ainda não conseguiram localizá-la para tomar seu depoimento.

A audiência de custódia deve ocorre até amanhã (3).