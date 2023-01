Para fugir de assassinos, detento pula do 4º andar e morre

Crime ocorreu no início desta manhã de terça-feira (17), no Conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá.

Um detento que era monitorado por tornozeleira eletrônica morreu ao pular do 4º andar de um dos blocos do Conjunto Macapaba, na zona norte da capital, para fugir de assassinos que o perseguiam com facas nas mãos. O caso aconteceu no início da manhã de hoje (17).

Natural de Almeirim (PA), o detento do regime domiciliar Elenildo Dutra Corrêa, o Ferrugem, de 34 anos, morava no térreo do bloco 22, da quadra 8, do Macapaba 2.

De acordo com o cabo Portela, do 2º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, ele teve o apartamento invadido e foi atacado a golpes de faca por criminosos ainda não identificados.

Ferido, conseguiu pular pela janela de seu apartamento e fugiu para o bloco ao lado, o 23. Lá, ainda perseguido, subiu até o 4º andar, onde invadiu um apartamento de vizinhos e pulou pela janela, tentando se pendurar na janela do apartamento de baixo. Mas, a tentativa não deu certo e ele acabou despencando. O óbito foi confirmado pelo Samu.

Ainda segundo a polícia, depois de ter caído, Ferrugem pode ter sido agredido com um extintor de incêndio, encontrado ao lado do corpo.

“Três indivíduos arrombaram a porta da sua residência e o mesmo pulou a janela e correu para os andares de cima do residencial. Ao chegar no último andar, quebrou o vidro lateral da janela de um apartamento onde os indivíduos também arrombaram. Se vendo acuado, o mesmo se jogou pela janela. Os indivíduos desceram e com faca um extintor e o lesionaram mais uma vez”, relatou o cabo Portela.

Dentro do apartamento da vítima, a polícia achou uma pedra de concreto. Outro detalhe que chamou a atenção da polícia é que ele estava só de cueca, o que leva a crer que ainda estava deitado quando foi surpreendido no apartamento.

O corpo de Ferrugem foi removido pela Polícia Científica, que também esteve nos dois apartamentos. O delegado Celso Pacheco, da Delegacia de Homicídios, assumiu as investigações.

Segundo a polícia, Ferrugem respondia por tráfico de drogas, crime ocorrido em Vitória do Jarí, município do sul do Estado.