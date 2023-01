Parlamentares pedem que STF impeça posse de deputada que exaltou atos golpistas

Josenildo, Dorinaldo e Randolfe Rodrigues alegam que Silvia Waiãpi teve condutas incompatíveis com o cargo de deputada federal

Por SELES NAFES

Os deputados federais Josenildo Abrantes e Dorinaldo Malafaia (ambos do PDT), além do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), oficializaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido para que não seja realizada a posse da deputada federal Silvia Waiãpi (PL), e que ela seja investigada por participação nos atos golpistas de Brasília.

No último domingo (8), ela compartilhou em suas redes sociais vídeos e mensagens de apoio à invasão das sedes dos 3 Poderes, que terminou com milhões de reais em prejuízos ao patrimônio público e histórico do Brasil.

Na petição, os três parlamentares afirmam que o país vive um momento em que a solidez das instituições democráticas está sendo testada há 4 anos, graças a um processo de fomento ao ódio que começou com a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018. Bolsonaro é acusado pelos três de ter fugido para os Estados Unidos para não ser responsabilizado pelos ataques de domingo que tiveram “apoio da conduta omissiva da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal”.

No domingo, Silvia Waiãpi postou o vídeo de uma manifestante que comemorava da invasão no teto do Congresso afirmando: “tomamos o poder”. Em outras postagens, a parlamentar disse que o movimento era uma reação do “povo insatisfeito com o governo vermelho” e depois se queixou de uma suposta censura às postagens.

Além de ser impedida de tomar posse por conduta incompatível com o cargo, Randolfe, Josenildo e Dorinaldo querem que a parlamentar também seja incluída pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito que investiga a invasão. Eles anexaram ao processo prints das postagens que depois foram retiradas por Silvia, que nega ter participado dos atos.

Numa representação com quase o mesmo teor, os parlamentares também pedem que o Ministério Público Federal tome providências.