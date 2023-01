Perícia esclarece causa da morte de deficiente auditivo

Rogério Vaz, de 52 anos, foi atropelado em 4 de dezembro. Autopsia concluiu que trauma na cabeça o motivo da morte

Por LEONARDO MELO

A perícia da Politec do Amapá definiu qual foi a causa da morte de um deficiente auditivo de 52 anos, ocorrida na noite de 4 de dezembro no Bairro do Trem, em Macapá. Rogério Viana Vaz foi morto devido ao traumatismo craniano provocado por “ação contundente”. O laudo do acidente de trânsito está sendo divulgado pela família.

De acordo com o perito que realizou a autópsia, além do traumatismo na cabeça, a vítima tinha diversas lesões e uma fratura na perna esquerda.

Rogério Vaz foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Acelino de Leão. O motorista Edward Salém Younes, de 57 anos, foi preso em flagrante após o atropelamento. Ele estava alcoolizado e com CNH vencida.

No entanto, o acusado acabou sendo libertado na audiência de custódia e responde ao inquérito por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Ele alegou que Rogério atravessou a rua sem aviso, mas testemunhas afirmaram que Edward, que tem origem libanesa, estava ziguezagueando na pista.

O juiz Diego Sousa arbitrou uma fiança e determinou que o motorista se recolha todos os dias a partir das 19h, além de proibi-lo de frequentar bares e estabelecimentos noturnos.

O processo continua em andamento.