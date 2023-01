PM retira invasores de terreno no Macapaba

Área estava sendo invadida pela população em geral e por moradores do habitacional na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

No decorrer desta terça-feira (10), a Polícia Militar do Amapá promoveu a desocupação da área em frente ao Conjunto Habitacional Macapaba, que havia sido invadida por cerca de 30 pessoas no fim da manhã desta terça-feira (10).

O espaço, que fica às margens da BR-210, é propriedade do Governo Federal e está destinado à construção de um shopping popular, entre outros projetos de desenvolvimento social e urbano.

Em nota, a Diretoria de Comunicação Social afirmou que há previsão de que os ocupantes que comprovadamente não tenham moradia serão cadastrados e remanejados para conjuntos habitacionais atualmente em construção na capital.