Polícia tirou R$ 11 milhões de facções em 2022

Balanço de operações e investigações é da Polícia Civil do Amapá

Por ANDRÉ ZUMBI

A Polícia Civil do Amapá divulgou o resultado de todas as investigações e operações do ano de 2022, que teve resultados expressivos. Só de bens apreendidos, sequestrados ou bloqueados de organizações criminosas o valor ultrapassa R$ 11 milhões.

Outro dado que chama a atenção é o rendimento de homicídios solucionados, que chegou a 72% dos 185 cometidos em 2022.

Essa eficiência pode estar na estrutura da delegacia que hoje conta com quatro equipes voltadas a resolver esses casos, além da expertise e empenho dos delegados e agentes que conduzem as investigações, segundo o delegado geral, Uberlândia Gomes.

Ele apontou também a redução no número de ocorrências que teve queda de 25%. Em 2021 foram registrados 94 mil boletins, enquanto que em 2022 foram 71 mil registros. O número de homicídios também recuou em 31,73% comparado ao ano de 2021.

“Isso é sinal que a criminalidade diminuiu”, avaliou.

Outro dado pontuado por ele vem das operações que resultaram na prisão de quase 2.600 pessoas.

Além dos bens apreendidos das organizações criminosas, houve ainda apreensão de meia tonelada de drogas, a maior parte de cocaína.

Para Gomes, a disputa pelos pontos de comercialização destas substâncias são a principal causa de conflito entre os criminosos.

“Quase que corriqueiramente surgem mortes por disputa de território. Então, quando você faz uma apreensão de 540 quilos, isso é muito significativo. E além de prender o indivíduo que chefia essas organizações criminosas, a gente também foca no lado econômico dele. A gente vai no rastro desse dinheiro, a gente não vai só com o intuito de prender esses líderes de facção, mas também de descapitalizá-lo, porque só assim a gente consegue arrefecer essa criminalidade “, explicou o delegado geral.

Por outro lado, os crimes cibernéticos aumentaram. Segundo o balanço, os criminosos reais estão migrando para o “mundo virtual”.

“Nós temos uma delegacia criada com quadro técnico de profissionais que conseguem identificar essas pessoas, o caminho do dinheiro subtraído das vítimas e por consequência responsabilizar o criminoso e recuperar parte do dinheiro”, finalizou o delegado.

Resultados

Prisões: 2.562

Drogas apreendidas: mais de 540 kg

Operações: 155

Mais de R$ 11 milhões em bens, valores e ativos, provenientes da prática de crimes, foram sequestrados, apreendidos e bloqueados das organizações criminosas

Celulares recuperados: mais de 1.200

Armas de fogo apreendidas: 321

Boletins de ocorrências registrados: 71.124 (25% de redução em comparação com o quantitativo do ano de 2021)

Procedimentos Policiais concluídos: mais de 14.500

Atendimentos nas Delegacias: 160.000

Conciliações: 2.100

Ordem de missão: mais de 4.000

Homicídios registrados: 185 (Índice de resolutividade: 72%)

Feminicídios registrados: 7 (Índice de resolutividade: 100%)

Policiais Civis qualificados através de cursos ministrados pela CORE: 480