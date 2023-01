Pré-matrícula: coordenação explica de onde vem ‘erro’ na hora de buscar vagas

Problema pode estar nos dados fornecidos durante chamada escolar.

Por ANDRÉ ZUMBI

Começou nesta segunda (23) e vai até quarta-feira (25) o período de pré-matrícula para o ensino fundamental 2 e Educação de Jovens e Adultos (EJA) 3ª e 4ª Etapa. Muitas pessoas reclamam que não conseguem fazer o procedimento.

É o caso da enfermeira Noêmia Braga, de 27 anos. Ela tenta matricular o irmão desde segunda-feira (23) em uma escola próximo de casa, mas as vagas acabaram muito rápido. Tentou em outra escola um pouco mais longe e não conseguiu também.

“Está dando erro. Eu tentei fazer a matrícula dele à tarde, mas não tinha mais vaga. Como que às 14h não tem mais vaga?”, questionou a enfermeira.

O coordenador de inovação e análises de dados da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Robson Dias, explicou que os pais que não conseguiram fazer a pré-matrícula dos filhos terão uma segunda oportunidade no dia 6 a 8 de fevereiro.

É nesse período que surgem as vagas remanescentes, de matrículas não confirmadas na escola onde foi feita a pré-matrícula.

“O pai pode abrir o sistema e ver se naquela escola que ele pretendia colocar o filho abriu a vaga ou não. Se não abriu, ele deve procurar uma outra escola que abriu a vaga, em caso da desistência de algum pai”, explicou.

Dias ressaltou que o sistema não tem apresentado problemas. Segundo ele, o que ocorre bastante é a inserção de dados errados dos estudantes na chamada escolar, isso causa conflito de informações, impedindo a conclusão do processo durante a pré-matrícula.

“A maioria que atendi aqui foi assim: quando não era data de nascimento, era o CPF. Eles colocavam o CPF de outra pessoa e passava, mas quando chegava a hora de fazer a pré-matrícula, eles digitavam o CPF diferente que estava na chama e, aí, não abria, dizia que o CPF não existia, sem falar no número de vagas, que acabou muito rápido”.

Outro fator é que muitos pais deixam de fazer a chamada escolar no fim do ano letivo anterior. É nessa etapa que a Secretaria estabelece o quantitativo suficiente de vagas que serão necessárias para o ano seguinte.

“Por isso que é sempre bom o pai fazer a chamada escolar. Muitos pais tiraram alunos de escola particular para ingressarem o município e com isso não temos essa visão deles, eles fazem a pré-matrícula direto no site e a gente não tem aquela visão deles porque não estão na chamada escolar. Eles vão direto para a pré-matrícula deles, direto no site”, explicou.

Para realizar a pré-matrícula do EJA e Fundamental 2, os responsáveis podem acessar ESTE LINK.