Pré-matrícula para ensino de tempo integral inicia nesta segunda

Da REDAÇÃO

Começa hoje (30) e vai até dia quinta-feira (2) a pré-matrícula para o Ensino Médio no Amapá. A oferta é para escolas de ensino parcial e Integral, e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O processo online inicia a partir das 14h, NESTE LINK.

Para famílias sem acesso à internet, haverá apoio nas escolas que funcionam como polo de pré-matrícula. Confira a lista dessas escolas NESTE LINK.

Para a realização da pré-matrícula são exigidos os seguintes documentos certidão de nascimento, CPF, Carteira de Identidade, Carteira do Sus e e-mail do estudante; RG, CPF, comprovante de residência e e-mail do responsável de menor de idade.

Tempo Integral

O estudante permanece, dependendo da escola, em horário estendido de 7h30 às 17h (escolas com 9 aulas por dia), 7h30 às 13h50 ou 14h05 às 20h25 (escolas com 7 aulas por dia), com horário para almoço e dois intervalos para lanches.

Nesse modelo de ensino, o estudante desenvolve habilidades necessárias para o mercado de trabalho, liderança e para a vida, além de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Há, ainda, atividades extracurriculares conforme as opções de grade de cada escola.

O estudante recebe estudo orientado, com apoio dos professores para trabalhar os pontos em que precisa se destacar, melhorando o desempenho escolar. Os jovens contam, ainda, com aulas experimentais em laboratórios, para aproximar a teoria da prática.

Em 2023, todas as escolas de tempo integral terão aulas da Central do Enem para os estudantes da 3ª série, para intensificar a preparação dos alunos.

Atualmente, são 29 escolas oferecendo ensino integral, com carga horária expandida e metodologia diferenciada, voltada ao protagonismo dos estudantes.

Veja aqui a relação de escolas em tempo integral NESTE LINK.