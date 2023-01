Preço da passagem Macapá/Santana sobe em março

Em sentença juiz garantiu reajuste tarifário fora do prazo estabelecido, caso ocorra variação no preço do combustível.

Por ANDRÉ ZUMBI

A tarifa interurbana de ônibus da linha Macapá/Santana sofrerá aumento. O pedido de reajuste feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) foi atendido pela Justiça Estadual.

A partir de 1⁰ de março a passagem custará R$ 5, reajuste de 25% sobre a atual tarifa de R$ 4.

A decisão foi do juiz Ernesto Colares, da 3ª Vara Cível e de Fazenda de Macapá, que desde do dia 11 de dezembro, também julgou favorável o pedido do sindicato sobre o reajuste de 11% da tarifa Macapá/Mazagão, já em vigor desde aquele dia.

A decisão estabeleceu, ainda, que o preço da passagem no itinerário Macapá/Santana será reajustado todo dia 1⁰ de março dos próximos anos. Além disso, caso ocorra aumento no valor do combustível, o governo, provocado pelas empresas, poderá reajustar o valor da tarifa fora do prazo determinado, traz a decisão.