Primeiros 3 dias do ano tiveram mais de 400 ocorrências nas delegacias

Dados são das delegacias do Amapá entre os dia 1 e 3 de janeiro

Por LEONARDO MELO

Entre os dias 1º e 3 de janeiro de 2023, as delegacias de polícia do Amapá registraram mais de 400 boletins de ocorrências. As informações foram levantadas pelo Portal SelesNafes.Com no Ciosp do Pacoval, mas os dados dizem respeito às delegacias do estado inteiro.

A maioria dos registros é de furtos, roubos e lesões corporais, mas as ocorrências envolvendo golpes crescem a cada dia.

O delegado pediu o máximo de cuidado e atenção com os estelionatários, cada vez mais criativos.

“Muitos golpes por meio de celulares e redes sociais, onde eles conseguem muitas vítimas. As pessoas ainda têm muito boa fé, mas os criminosos procuram as pessoas desatentas”, explica o delegado Dante Ferreira.

Apesar da complexidade para a solução de alguns casos, e da própria falta de estímulo das vítimas em denunciar, o delegado aconselha o registro da ocorrência.

“No mínimo esse gesto resguarda os direitos da vítima e ajuda o Estado a ter informações para planejamento de ações”, justifica.