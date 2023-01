Quando a mentira vira ‘verdade’

Acompanhe a análise de II Crônicas 9

Compartilhamentos

Bom dia! O ministro da Propaganda Nazista, Joseph Goebbels, disse que a “mentira repetida mil vezes vira verdade”, isso numa época em que não existiam as redes sociais, onde a mentira é repetida mil vezes muito rapidamente. Em II Crônicas 9 é relatada a visita da Rainha de Sabá ao Rei Salomão. Ela queria saber se o que falavam a respeito do monarca era verdadeiro. “Eu vim, e vi”. Um belo exemplo de como deve ser o nosso comportamento em tempos de fake news. Tenha uma ótima terça-feira (24) com o nosso Senhor Jesus!