Quando amigos viram inimigos

Bom dia! Irmãos deveriam ser parceiros e amigos que se apoiam uma vida inteira, mas nem sempre é isso que acontece. Veja na análise de II Crônicas 11, quando Deus intervém para acabar com uma briga entre irmãos durante a divisão conflituosa do povo de Israel em função da má gestão do rei Roboão. O monarca, descontente com a divisão, decidiu atacar um dos povos, mas foi impedido pelo Senhor. Ele nunca feliz quando parentes se desunem. Tenha uma ótima quinta-feira com o nosso Senhor Jesus.