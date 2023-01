Quilombola morre atropelado na Rodovia do Curiaú ao sair para ir à feira

Acidente aconteceu na Rodovia do Curiaú, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um quilombola morreu atropelado nesta manhã de domingo (22) ao sair de casa para comprar comida em uma feira do bairro vizinho. O acidente aconteceu por volta de 6h, na Rodovia AP-070, próximo ao ramal que dá acesso ao Curiaú de Fora.

A vítima foi o aposentado Tomé dos Santos, de 72 anos, morador da comunidade. Ele seguia de bicicleta pelo acostamento da via quando foi atingido por um Fiat Idea, que trafegava rumo ao Bairro Ipê, com 4 ocupantes.

Com o impacto, Tomé morreu na hora. O carro se desgovernou e bateu na vegetação à beira da pista. As pessoas que estavam no carro foram levadas ao Hospital de Emergência do Centro da capital.

Familiares disseram que Tomé fazia o trajeto todo domingo para ir até a feira do Bairro Novo Horizonte, comunidade vizinha, comprar farinha e peixe. Parentes e vizinhos estavam revoltados.

Amigo há várias décadas, Haroldo foi criado junto com Tomé. Ele ficou desolado ao saber da morte do amigo, que considerava como um irmão.

“Eu estava dormindo quando me acordaram e disseram do acidente. Cheguei aqui e encontrei o meu amigo morto. Era como um irmão para mim. Ele era muito ativo. Todo domingo saía para comprar farinha e comida na feira. O que disseram foi que o motorista teria cochilado ao volante. Isso é revoltante”, indignou-se.

O nome do motorista do veículo que atropelou o ciclista não foi divulgado pela polícia. O carro foi rebocado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran). Próximo ao carro, foram encontradas latinhas de cervejas e tampa de recipiente para conservar bebidas.