Randolfe e Clécio pedem a ministro da Educação para melhorar Ideb no Amapá

Senador e governador tiveram agenda positiva com Camilo Santana em busca de investimentos para educação do Amapá.

Da REDAÇÃO

O senador e líder do governo federal no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) esteve com o governador do Estado, Clécio Luís (SD) em agenda com o ministro da Educação, Camilo Santana, em busca de recursos para melhorar os índices de educação pública no Amapá.

O encontro ocorreu na tarde desta quinta-feira (26), no gabinete do Ministério da Educação, em Brasília (DF).

Clécio apresentou ao ministro um raio x do setor no estado. Solicitou apoio com recursos financeiros do Governo Federal para realização de ações fundamentais para mudar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Amapá, que é de 3,1, bem abaixo da meta de 4,5. O índice é o principal termômetro da qualidade da educação básica no Brasil.

Também estiveram na reunião o secretário de governo do Amapá, Rodolfo Vale, e o secretário Extraordinário de Representação do Governo do Amapá em Brasília, Asiel Leite.

Nova Biblioteca

O senador aproveitou a agenda e fez um convite ao ministro para participar, em Macapá (AP), da inauguração da nova biblioteca da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e da Casa do Estudante Lua Carolina Costa de Oliveira, que contam com emenda e articulação do parlamentar.